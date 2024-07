Giffoni, Mare Fuori attira migliaia di fan nonostante la pioggia

Neanche la pioggia battente ha scoraggiato migliaia di giovani che ieri sera hanno preso d'assalto la Cittadella del Cinema di Giffoni, per l'evento speciale dedicato alla serie cult Mare Fuori. Lo show è preso divenuto un fenomeno generazionale, capace di intercettare un oceano di giovani, catalizzando la loro attenzione storia dopo storia, puntata dopo puntata, stagione dopo stagione.

Tra i membri del cast che hanno presieduto l'evento al Giffoni Film Festival 2024 troviamo: Carmine Recano (Comandante), Giovanna Sannino (Carmela), Antonio D'Aquino (Milos) e Rebecca Mogavero (Marta - new entry nel cast).

Quinta stagione in vista

Come ha ricordato il produttore della serie Roberto Sessa, al Giffoni si celebra un successo straordinario: "Mare Fuori 4 ha raggiunto una media di ascolto di oltre 6 milioni di spettatori, tra le piattaforme raggiunte. Un numero straordinario che la colloca come la serie più vista in Rai quest'anno".

Mare fuori 2: una foto di scena della seconda stagione

Intanto è alle stelle l'attesa per la quinta stagione, che consisterà in un "soft reboot" con un cast quasi del tutto nuovo. Saranno sette le nuove aggiunte in Mare Fuori 5. Tra questi c'è Rebecca Mogavero, che vestirà i panni di Marta. Sul suo approdo nella serie ha detto: "È stata una grande emozione, ancora adesso sto metabolizzando tutto. È tutto nuovo anche per me, un'emozione incredibile entrare in questa realtà. È come una famiglia, l'ambiente è splendido".

I fan ritroveranno invece Milos, interpretato da Antonio D'Aquino: "È la mia prima volta a Giffoni e vedere questa reazione ci rende orgogliosi. Prima di fare l'attore lavoravo in un cantiere navale, la mia vita è cambiata totalmente e ora non voglio più lasciare questo mondo, perché mi permette di esprimermi ed è un sogno che coltivavo da bambino. La strada è lunga e si lavora sempre. La prossima stagione? Aspettatevi qualcosa di reale ed esplosivo".