Grande Fratello, Javier confessa dopo la puntata: “Vi svelo cosa mi ha detto Shaila su Lorenzo e le altre"

Javier Martinez è ormai senza freni: dopo aver capito di essere stato preso in giro da Shaila Gatta in queste settimane, il concorrente del Grande Fratello ha deciso di rivelare tutto ciò che l'ex velina gli aveva confidato sotto le coperte, dalle supposizioni sull'identità sessuale di Lorenzo Spolverato agli insulti verso Mariavittoria e Amanda.

Le rivelazioni notturne di Javier

"Ho sempre cercato di tutelarla, anche quando diceva che non ci eravamo baciati, mentre invece mi baciava tutte le notti," ha esordito il pallavolista, come riportato da Biccy. "Poi ha parlato di molti altri qui in casa, ma anche di Lorenzo. Mi ha raccontato tante cose su di lui quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla."

"Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi facevano credere che non fosse davvero interessata. Una volta ha persino espresso alcuni dubbi. Non volevo dirlo, ma ora non me ne importa più nulla," ha continuato Javier. "Mi ha chiesto 'Secondo te, è possibile che a Lorenzo possano piacere anche i maschi e non solo le femmine? Guarda come è sempre abbracciato a Michael... boh.'".

Mariavittoria non ha preso bene il ritorno di Shaila al Grande Fratello

"Non ha usato proprio queste parole," ha specificato, "ha utilizzato termini meno simpatici. Per questo mi chiedo come possa ora dichiararsi innamorata di Lorenzo. Me lo ha detto chiaramente mentre eravamo a letto: 'A me sembra...' e ha usato un termine poco carino." Luca Calvani, sdrammatizzando, ha fatto la parte dell'offeso: "Ma come, nella Casa ci sono io, dichiaratamente gay, e lui va da Michael!".

Eleonora Cecere lascia il Grande Fratello: cosa è davvero successo con il marito?

Ma le rivelazioni di Javier non si sono fermate qui: ha raccontato che Shaila avrebbe definito "zoc...le" Mariavittoria e Amanda. Questo ha lasciato senza parole Jessica, che non si aspettava un linguaggio simile dall'ex velina nei confronti delle coinquiline. Mariavittoria, poco prima, aveva già manifestato tutto il suo risentimento per il ritorno di Shaila nella casa, usando a sua volta parole poco gentili: "Ora è tornata questa stron...a e mi ha pure nominato," ha detto a Jessica, spiegando che tra loro c'è un'antipatia reciproca.