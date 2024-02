Mare Fuori 4 stasera su Rai 2: la trama degli episodi 5 e 6

Tornano le vicende di Mare Fuori 4, in onda stasera su Rai 2 alle 21:20, con due nuovi episodi. Mentre la serie continua a macinare successi in streaming, dove le visualizzazioni sono più che raddoppiate rispetto alla stagione precedente, anche in TV gli ascolti non deludono: una settimana fa gli episodi 3 e 4 sono stati seguiti da circa 1,2 milioni di spettatori.

La trama degli episodi 5 e 6

Nel quinto episodio, Questione di scelte, Carmine si strugge per Rosa, mentre Pino è preso dai rimorsi per aver deluso Kubra e spera in una seconda occasione. Massimo è convinto che ci sia Donna Wanda dietro il trauma di Consuelo e si decide ad affrontarla.

Edo intanto vuole scoprire dove siano finiti i soldi dei Ricci ed è sempre più indispettito nei confronti dell'avvocato D'Angelo, che continua a evitarlo e si appresta invece a festeggiare con Silvia il suo diciottesimo compleanno.

Anche Micciarella potrebbe uscire in permesso per incontrare la madre, che si è disintossicata, ma si rifiuta. Giulia, nel frattempo, decide di vedere il suo produttore per riprendere a lavorare con la musica.

Nell'episodio 6, Ragazzi fuori, Silvia e Micciarella rientrano nell'Ipm dopo una nottata che segnerà per sempre le loro vite. Cardiotrap viene assillato da Crazy J che insiste perché tornino a cantare insieme. Viene a galla qualcosa di più del passato della ragazza milanese cresciuta con un'educazione religiosa molto rigida.

Carmine e Rosa si studiano da lontano e lei, allo scopo di farlo ingelosire, organizza un incontro sulla terrazza con Cucciolo.

Edoardo riceve la visita di Carmela e poi anche di Teresa che gli porta una notizia che lo porterà a fare una scelta definitiva. Crazy J alla fine la spunta con Cardiotrap e canta con lui nello studio di registrazione della casa discografica. Ma gli intenti della ragazza sono altri.