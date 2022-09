Mare Fuori 3: una storia d'amore gay nella nuova stagione

Mare Fuori 3 inserirà una storia d'amore gay nelle prossime puntate: la notizia è stata riportata dal portale di Davide Maggio. La serie ambientata a Napoli ripartirà nella prima metà del 2023, la RAI l'ha inserita nei palinsesti autunnali 2022/23.

Il successo di Mare fuori si è costruito anno dopo anno, grazie anche al passaparola nato sui social, il progetto di RAI 2, ambientato all'interno di un carcere minorile napoletano, dopo aver avuto oltre 20 milioni di visualizzazioni in streaming su RaiPlay è diventato disponibile su Netflix, dove da settimane è nei primi dieci posti delle serie più viste.

La prossima stagione introdurrà una storia d'amore gay che nascerà dietro le sbarre del'Istituto di Pena Minorile. Il sito di Davide Maggio riporta: "Che la serie trasmessa da Rai 2 (e diventata fenomeno su Netflix) fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più. Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all'interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione di Mare Fuori è qualcosa che va oltre. Ed è meritevole d'attenzione. Non per la questione in sé, ça va sans dire. Ma la serie, riuscendo a raccontare i giovani con una straordinaria aderenza alla realtà, è un utilissimo strumento nelle mani di chi ha qualche anno in più per comprendere chi ha qualche anno in meno."

I personaggi coinvolti in questa nuova storyline sono topo secret, ricordiamo che alcuni mesi fa due attrici di Mare Fuori, Serena De Ferrari e Kyshan Wilson, furono interrotte, mentre si baciavano durante uno shooting fotografico, da una suora che le voleva 'salvare dal demomnio'. Si tratta solo di un indizio, non sapendo se la storia coinvolgerà personaggi maschili o femminili. Nel frattempo, sono terminate le riprese della terza stagione, e agli spettatori non resta che aspettare con impazienza di conoscere almeno la data di debutto di Mare Fuori 3.