Marconi, Nicolas Maupas a La volta buona: ”Ha plasmato il nostro futuro”

Questa sera su Rai 1, in prima serata, prende il via Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo, la miniserie dedicata all'inventore della telegrafia senza fili, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Stefano Accorsi e Nicolas Maupas interpreteranno il geniale inventore italiano in momenti diversi della sua vita.

Nicolas Maupas stasera sarà Guglielmo Marconi su Rai 1

Oggi, l'attore che abbiamo conosciuto come Filippo 'O Chiattillo' nella serie Mare fuori, si è seduto nel salotto di Caterina Balivo, che come consuetudine ospita spesso attori che la sera vedremo in film o fiction Rai.

Nicolas Maupas, parlando della miniserie in due puntate, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Marconi, non ha potuto fare a meno di sottolineare la genialità del personaggio che ha avuto l'onore di interpretare, confessando di essere molto felice del suo ruolo. "È sorprendente considerare che Marconi abbia creato qualcosa partendo da praticamente nulla. Ha sfidato le previsioni e le leggi del suo tempo, realizzando che poteva dar vita a qualcosa di completamente nuovo e ci è riuscito", ha detto l'attore di origini francesi.

Noi siamo leggenda: Nicolas Maupas, Sofya Gershevich e Milo Roussel raccontano la serie e i loro personaggi

"Ho fatto un po' di ricerche sul personaggio, sul periodo storico, sulle sue intuizioni scientifiche. E' un personaggio completo, è stato anche imprenditore e scienziato" ha detto Nicolas, raccontando il suo approccio alla conoscenza del premio Nobel per la fisica che stava per interpretare.

Nicolas Maupas nei panni di Marconi

Non poteva mancare un accenno a Mare Fuori, la serie che lo ha lanciato e dove è stato protagonista per tre stagioni. "Non me l'aspettavo, ma credo che nessuno di noi fosse preparato per un'onda così enorme. È stato travolgente, incredibile, e ancora oggi lo ripeto sempre. Sono profondamente legato a questo progetto e a tutto ciò che è nato intorno ad esso".