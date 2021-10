Marcello Mastroianni e Sophia Loren, i film della coppia d'oro del cinema italiano

Marcello Mastroianni e Sophia Loren: ecco la lista di tutti i film girati da quella che per più di 30 anni è stata definita come la coppia d'oro del cinema italiano.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren, denominati la coppia d'oro del cinema italiano, sono stati per oltre trent'anni, a partire dagli anni sessanta, un vero e proprio segno distintivo del "made in Italy": un marchio di stile ed eleganza che ha influenzato svariati attori e cineasti negli anni avvenire.

Tognazzi, Noiret, Mastroianni e Piccoli ne La grande abbuffata

I due hanno recitato insieme in ben 14 film, nel primo dei quali, la commedia Cuori sul mare, la sedicenne Sophia non è che una comparsa, ancora col suo cognome Scicolone. Nel 1954 il celebre regista Alessandro Blasetti assegna ai due, che stanno iniziando a godere di una certa popolarità, i ruoli di protagonisti in due diversi episodi della raccolta Tempi nostri.

Il regista in seguito li unisce anche nel grande successo Peccato che sia una canaglia, con Mastroianni nei panni di un tassista e la Loren in quelli di una truffatrice. L'anno seguente Mario Camerini affida ai due La bella mugnaia mentre Blasetti ripete il suo schema vincente con La fortuna di essere donna.

Mastroianni e la Ekberg in una leggendaria scena de La dolce vita di Fellini

Nel 1957 Sophia si lega al produttore Carlo Ponti, di vent'anni più vecchio di lei, che nel 1961 le fa ottenere una candidatura all'Oscar scritturandola per La ciociara, film diretto dal sommo Vittorio De Sica. Nel 1963 Ponti, sempre con De Sica, produce Ieri, oggi, domani: tre episodi ambientati a Napoli, Milano e Roma con una Sophia bellissima affiancata da un Marcello semplicemente irresistibile.

Una scena de La notte

Il trio Mastroianni-Loren-De Sica l'anno seguente realizza Matrimonio all'italiana, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo "Filumena Marturano", e I girasoli, sempre tratto da un testo di De Filippo, dove però Marcello fa un breve cameo, e i protagonisti sono Vittorio Gassman e la Loren.

Ne La moglie del prete Dino Risi tenta la carta dello scandalo in quello che è stato considerato come uno dei meno riusciti film della coppia, mentre nel 1975 con La pupa del gangster di Capitani i due realizzano il loro primo film noir.

Una giornata particolare: Marcello Mastroianni e Sofia Loren

Marcello Mastroianni e Sophia Loren, nel 1977, con la guida di Ettore Scola rasentano la perfezione con Una giornata particolare, dando luogo a una delle loro interpretazioni più mature: un film perfetto per una coppia storica che fece incetta di riconoscimenti nazionali ed internazionali, oltre ad un grande successo di pubblico in sala.