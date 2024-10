Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo, il docufilm con Luca Argentero stasera su Rai3 alle 21:30

In anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in tv stasera, 29 Ottobre in prima serata, su Rai3 alle ore 21:30. Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo, il docufilm su Marcello Mastroianni con Luca Argentero, è stato scritto dal regista Fabrizio Corallo con Silvia Scola su produzione Surf Film S.r.l. - Dean Film S.r.l. - Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari.

Realizzato in occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, Ciao Marcello racconta il celebre attore, alter ego di Fellini, da un punto di vista inedito attraverso un racconto per immagini intervallato dal racconto che Luca Argentero fa a una giovane assistente montatrice (Barbara Venturato) della vita avventurosa e la carriera straordinaria dell'indimenticabile Marcello.

Il ricordo di un interprete indimenticabile

Marcello Mastroianni bacia Anita Ekberg

Oltre a ripercorrere la straordinaria carriera, il film offre uno sguardo inedito sul privato di Mastroianni, uomo riservato, sensibile, discreto e insicuro, innamorato della vita e delle cose semplici, come il cibo casereccio, le amicizie, l'amore, di cui nella vita reale è stato sia vittima che carnefice. Il docufilm si presenta come autoracconto in cui Mastroianni rivive in scena grazie a interviste d'epoca e testimonianze dei grandi registi che lo hanno scelto come compagno di viaggio, oltre a clip tratte dagli oltre 150 film da lui interpretati, materiali d'archivio italiani e stranieri spesso inediti, backstage girati sui suoi set e filmini privati.

"Marcello, caso unico di attore il cui nome identifica più del cognome, capisce immediatamente i rischi di essere il primo attore italiano esposto alla luce accecante del successo mediatico mondiale. Attraverso un lungo e approfondito lavoro di ricerca tra gli archivi italiani ed internazionali il docufilm ambisce a restituire un'immagine ricca e divertente delle tante sfumature di Mastroianni in una sorta di ininterrotto autoracconto ricco di ricordi e aneddoti di vita e di lavoro anche grazie alla presenza di Luca Argentero che si ritrova a descrivere ad una giovane assistente montatrice (Barbara Venturato) la vita e la carriera di un artista che - anche se ha appena compiuto cento anni - sentiamo tutti come nostro contemporaneo" dichiara il regista Fabrizio Corallo.