Marcel The Shell: il trailer italiano del film d'animazione di Dean Fleischer-Camp

Lucky Red ha appena diffuso il trailer ufficiale in italiano di Marcel The Shell, il film d'animazione di Dean Fleischer-Camp che arriverà nelle sale il 9 febbraio 2023.

Ecco il trailer in italiano di Marcel the Shell, il film d'animazione candidato ai Golden Globe 2023 che arriverà nelle sale italiane dal 9 febbraio 2023, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Si tratta di un mockumentary in stop motion scritto e diretto da Dean Fleischer-Camp, all'esordio nel lungometraggio, che trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Marcel the Shell with the Shoes On: una scena del film

Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai. Il film è stato presentato con grande successo in apertura ad Alice nella città.

Marcel osserva la vita con lo sguardo innocente di un bambino e come un bambino pone domande, curioso di scoprire e dare un senso alle tante stranezze e invenzioni del mondo umano che gli appaiono gigantesche, ma in fondo, rispetto a cosa? Un racconto straordinario sul valore dei sentimenti, dei legami affettivi e sull'importanza di cercare la felicità nelle piccole cose. Attraverso la storia di una conchiglia, il film parla di noi tutti, del nostro modo di essere e comunicare, dei nostri desideri e delle nostre ansie, dei nostri ricordi e delle nostre aspettative. Un viaggio che spazia tra reale e immaginario che racchiude un enorme senso di meraviglia.

Marcel the Shell with the Shoes On: una scena

La sinossi di Marcel the Shell recita: "Marcel è un'adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive un'esistenza allegra con la nonna Connie e il loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un'affollata comunità di molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale."