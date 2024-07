Mara Venier sfida Maria De Filippi con un suo dating show per la terza età su Rai 1

Verrà un giorno in cui Mara Venier si ritirerà dalle scene per lasciare spazio ad altri, ma fino a quel momento la signora della domenica non ha alcuna intenzione di mollare la presa sulla conduzione televisiva di programmi dal grande potenziale di ascolti e anzi, si prepara a "raddoppiare" nella prossima stagione televisiva.

L'amore non ha età nel nuovo dating show della Rai

Si perché, a partire dal prossimo autunno Mara Venier sarà alla conduzione del nuovo dating show di Rai 1, dal titolo "La Stagione dell'Amore". Il programma sarà dedicato principalmente alla terza età e vedrà questi "cacciatori di cuori" incontrarsi attraverso i loro avatar giovanili, in modo da dimostrare come l'età sia solo un numero e che ciò che conta davvero in amore è lo spirito che guida ognuno di noi.

Barbara D'Urso e Mara Venier insultate da Qui Mediaset: "Tro*e". L'azienda: "Accesso Anomalo"

Si tratterà di un vero e proprio esperimento sociale che ha come obbiettivo principale rivoluzionare le solite regole del dating, un modo anche per i più avanti con l'età, ed ancora irrimediabilmente single, di dare voce a quel loro spirito giovanile ormai da troppo tempo rimasto sopito e che merita di essere mostrato a coloro che decideranno di iniziare qualcosa di duraturo insieme a questi ultimi. Di certo il programma non potrà non ricordare da vicino le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, ma avrà un carattere tutto suo. Non resta che attendere il prossimo 9 novembre alle ore 14:00 per scoprirlo.