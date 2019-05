Mara Venier: “Pamela Prati? Vorrei cancellare la sua intervista”

Mara Venier a Domenica In nel 2019

Mara Venier ha detto di voler "cancellare" l'intervista a Pamela Prati. Una dichiarazione fatta a margine di un bilancio su Domenica In e sull'ultima stagione televisiva. Di fatto, l'intervista di Mara Venier a Pamela Prati è stata rimossa dal portale multimediale di RAIPlay.

Mara Venier, tornata quest'anno al timone di Domenica In, nel corso di un'intervista all'Adnkronos ha tracciato un bilancio dell'ultima stagione del contenitore televisivo di RAI 1 tornato ad essere una delle trasmissioni più viste in quella fascia oraria con una media stagionale del 17.7% di share e 2.7 milioni di telespettatori. Ricordando i numerosi ospiti intervistati nel suo salotto Venier non ha potuto fare a meno di parlare della sua chiacchierata con Pamela Prati. Ricordando quanto successo nei giorni scorsi a proposito della fantomatica relazione tra l'ex soubrette, il fantomatico Mark Caltagirone e del loro finto matrimonio la Venier ha dichiarato "più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l'intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell'intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso".

Pamela Prati durante un'intervista su Mark Caltagirone

Se Mara Venier vorrebbe cancellare l'intervista, la RAI è andata oltre eliminandola da RaiPlay, collegandosi al portale multimediale possiamo verificare che dalla puntata del 31 maggio l'intera intervista è stata completamente rimossa. Il cachet ottenuto dalla Prati in quell'occasione fu di circa 3.000 euro. Ricordiamo che Mara Venier aveva ricevuto anche l'invito per il matrimonio del secolo, speriamo che zia Mara non abbia ricambiato mandando agli sposi la classica busta.

Nel frattempo l'ex soubrette del Bagaglino ha confessato a Verissimo (non sappiamo per quale cifra) che il famigerato Mark Caltagirone non esiste, sollevando un polverone mediatico senza precedenti. Inoltre, stasera Pamela Prati sarà ospite di Chi l'ha visto nei panni di vittima delle truffe online.