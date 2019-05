Chi l'ha visto?: Pamela Prati ospite stasera su Rai3 per parlare di truffe in rete

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 e Pamela Prati sarà ospite in studio per parlare di truffe in rete e dei tanti inganni nascosti online.

Dopo avere denunciato il fenomeno con inchieste e testimonianze, Chi l'ha visto? torna sulle truffe romantiche. I criminali senza cuore che si nascondono dietro ai profili trappola continuano a mietere vittime, nonostante il programma abbia anche portato in televisione l'uomo, vittima anche lui, le cui immagini su internet sono tra le più usate dai truffatori per fare innamorare le loro prede. Non sono bastati i racconti di chi ha perso tutto prima di rendersi conto dell'inganno e nemmeno le tragiche storie di chi non ha retto al trauma e alla vergogna. Nel silenzio, sono ancora troppe le vite catturate dalle ragnatele virtuali. Il problema, però, come in molti sottolineano da ore sui profili social della trasmissione, è uno solo: sicuri che Pamela Prati sia la truffata e non la truffatrice?

"Ti amo, ho bisogno di soldi": Nella prossima puntata #chilhavisto riaccende i riflettori sulle truffe romantiche per mettere in guardia il maggior numero di vittime. Ospite di Federica Sciarelli sarà Pamela Prati (naturalmente a titolo gratuito) #Rai3 → https://t.co/CszBFe6opa pic.twitter.com/Mvfdl1PIkB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 28 maggio 2019

Una volta stabilita l'inesistenza di Mark Caltagirone, invenzioni delle due manager della soubrette, in molti si stanno chiedendo giustamente se davvero la Prati non fosse a conoscenza del raggiro, o se invece si sia prestata (o, come sostengono le manager, sia proprio lei una delle menti del piano) solo per ricevere il cachet nelle trasmissioni di cui è stata ospite. E a nulla sono valse le rassicurazioni della rete sul fatto che, stasera, non riceverà alcun compenso: gli spettatori di Chi l'ha visto? non sembrano molto felici per la sua ospitata.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata