Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no

La conduttrice avrebbe voluto unirsi al Tavolo di Che Tempo Che Fa, ma il contratto con mamma Rai frena tutto. Nessuna incursione sul Nove per zia Mara?

Mara Venier sognava un ritorno nel salotto dell'amico Fabio Fazio, ma il desiderio si scontra con un muro chiamato contratto. Il volto storico di Domenica In non potrà infatti partecipare in pianta stabile al Tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove. La causa? Un vincolo di esclusiva con la Rai che lascia ben poco spazio alle incursioni su altri canali.

Rai dice no: l'esclusiva limita Mara Venier

Fabio Fazio a Che tempo che fa

Da settimane circolava l'ipotesi di un coinvolgimento più strutturato della Venier nel programma di Fabio Fazio, che dopo essere stato una delle colonne portanti del primo canale ora è sulla rete Warner Bros. Discovery. Sebbene le trattative fossero in fase avanzata, come riportato da Fanpage, il contratto attuale della conduttrice non lo consente: l'esclusiva con la Rai permette solo ospitate occasionali. Si esclude quindi qualsiasi impegno continuativo.

Una situazione già vista con Simona Ventura, a cui Mediaset aveva negato la conduzione su Rai 2 dopo il ritorno a Cologno Monzese. Per Mara Venier, dunque, nessun via libera settimanale al Tavolo di CTCF, salvo improbabili deroghe da parte di Viale Mazzini.

Domenica In confermata, ma con Gabriele Corsi

Gabriele Corsi

Intanto, la presenza della Venier nei palinsesti autunnali Rai è confermata. Domenica In la vedrà ancora al timone, stavolta affiancata da Gabriele Corsi, in una sorta di passaggio graduale di testimone. Una decisione presa anche alla luce delle difficoltà personali della conduttrice, che ha recentemente parlato dei problemi di salute del marito Nicola Carraro.

La collaborazione con Corsi potrebbe alleggerire il carico di lavoro, ma non ha spento in Mara Venier il desiderio di varcare il confine del Nove, magari solo per qualche domenica. Peccato che, allo stato attuale, i margini per farlo restano molto stretti.

Che futuro per Mara Venier?

Mara Venier

La situazione resta incerta. Da un lato, la Rai potrebbe concedere una deroga come accaduto ad altri. Dall'altro, l'azienda sembra intenzionata a mantenere il controllo sulla "zia d'Italia", uno dei volti simbolo della TV di Stato.

Quel che è certo è che, almeno per ora, Mara dovrà limitarsi a Domenica In, sognando forse una capatina estemporanea al Tavolo di Fazio. Ma si sa, in tv tutto può cambiare da un giorno all'altro.