Mara Venier opinionista al Grande Fratello? Dopo le tensioni in Rai si rafforza l’ipotesi Mediaset

L'assenza di Mara Venier alla presentazione dei nuovi palinsesti RAI ha acceso più di un campanello d'allarme tra gli addetti ai lavori. Dietro a quel forfait, secondo diverse testate, ci sarebbero malumori legati al rinnovamento della squadra di Domenica In, tra autori sostituiti e nuovi dirigenti poco graditi.

Un cambiamento interno che, pare, non abbia trovato l'approvazione della conduttrice, sempre più lontana dal clima di Viale Mazzini. A giocare un ruolo decisivo potrebbe esserci anche la nuova regola in materia di cabina di regia dei programmi RAI.

Mediaset chiama, Mara risponderà?

A lanciare la bomba è stato Davide Maggio: Mara Venier sarebbe in lizza per diventare opinionista del Grande Fratello, edizione 2025, accanto a Simona Ventura. Un duetto che fa già discutere, non solo per il potenziale televisivo, ma anche per il legame (ormai passato) che univa le due donne in famiglia. Coincidenza o scelta strategica? In ogni caso, l'idea ha scatenato i fan che, popcorn alla mano, sono già pronti a godersi una nuova versione del reality con due volti storici del piccolo schermo.

La prima ospitata a Tu Si Que Vales ha un sapore di prove generali

Nel frattempo, una certezza c'è: Mara sarà tra gli ospiti speciali della nuova stagione di Tú sí que vales, programma simbolo della prima serata Mediaset. Una presenza che non sembra casuale e che molti leggono come un primo passo verso un ritorno stabile alla concorrenza. Del resto, la lista delle ex RAI passate da lì (Blasi, Marcuzzi) si allunga.

Una partecipazione come quella a Tu Si Que Vales, peraltro, le permetterebbe di testare il terreno senza vincoli, mantenendo aperte più porte. Non è escluso, infatti, che altre reti - come Nove, dove Fabio Fazio l'ha voluta più volte al Tavolo nonostante il veto RAI - siano pronte a inserirla stabilmente nei loro palinsesti. L'idea di una "Mara libera" da contratti esclusivi potrebbe rivelarsi vincente per lei e per chi la corteggia.

Nuovi inizi o amarcord televisivo?

In una recente intervista a Vanity Fair, Venier dichiarava di "acchiappare tutto quello che arriva", con quella schiettezza disarmante che la contraddistingue da sempre. Festeggerà davvero i 50 anni di Domenica In con la RAI, o cederà al richiamo più dinamico (e pop) di Mediaset? Le prossime settimane chiariranno il destino della zia più amata d'Italia.