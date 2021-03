Mara Venier: "Domenica In non la mollo", la conduttrice confermata anche per la prossima stagione

Mara Venier ha cambiato idea su Domenica In, che continuerà a condurre anche nella prossima stagione: nel corso di un'intervista al Messaggero la conduttrice ha rivelato che non ha nessuna intenzione di mollare la guida del programma, smentendo quanto aveva detto a ottobre.

Belle notizie per tutti i fan di Mara Venier, l'amatissima conduttrice di Domenica In resterà alla guida del programma anche per la prossima stagione. Lo scorso ottobre 'Zia Mara' aveva stupito tutti affermando che la stagione in corso sarebbe stata l'ultima come conduttrice del contenitore domenicale, ma oggi ha decisamente cambiato idea, come ha confermato nell'intervista al quotidiano romano. "Quando l'ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita - ha affermato Mara che poi ha detto - poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara".

Nel frattempo gli ottimi ascolti di Domenica In hanno convinto la rete ad allungare il programma che finirà a giugno, una decisione che non ha fatto esultare la Venier: "Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto".

Mara Venier ha ricevuto interessanti offerte per la prima serata da Stefano Coletta, il direttore di Rai1, ma per il momento resta legata a Domenica In con un'unica eccezione: il 29 maggio affiancherà Carlo Conti nella finale dello Zecchino d'Oro. "Il premio era arrivato da Stefano Coletta, mi ha offerto la conduzione di alcune prime serate ma ho rifiutato. Preferisco fare bene una sola cosa alla volta. Ne parleremo più avanti", ha confermato la conduttrice veneta.

Nell'intervista la Venier si è detta molto delusa dall'atteggiamento di Mahmood "il suo manager mi aveva pregato per l'intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male" e ha parlato anche di un libro che ha intenzione di scrivere e dedicare alla mamma "parla di Alzheimer e spero che serva a chi vive con familiari malati. Si intitola 'Mamma ti ricordi di me?', perché a un certo punto non se lo ricordava più. Ma è un dolore troppo grande, non sono nemmeno convinta di volerlo finire".