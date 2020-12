Mank: Tom Burke nel ruolo di Orson Welles, il retroscena sulla sua performance

Mank: una delle prime immagini del film di David Fincher

Tom Burke, che interpreta Orson Welles nel film Mank, ha ricevuto un aiuto insolito per prepararsi per la parte. Lo ha svelato su Twitter il giornalista americano Jonah Weiner, con un dettaglio omesso da un articolo che lui ha scritto sul film: David Fincher ha fatto recitare tutte le battute di Welles a Maurice LaMarche, noto imitatore del grande regista, e Burke ha ricevuto la registrazione come punto di riferimento per la voce. Weiner cita un commento di Fincher sul perché di questa scelta: "Maurice capisce il modo in cui Welles respirava."

Mank: Gary Oldman in una delle prime immagini del film Netflix

Il diretto interessato ha risposto al tweet: "Sshhhh... È un segreto! P.S. Ho appena finito di vedere Mank, e l'ho trovato geniale! Non so quanto Tom Burke abbia studiato la mia versione, o il vero Orson, ma il risultato finale è brillante. Il suo Welles è convincente al 100%!" Non è la prima volta che Maurice LaMarche partecipa a un progetto in cui appare Welles, sempre in modo ufficioso: nel 1994 fu reclutato da Tim Burton per ridoppiare tutte le battute di Vincent D'Onofrio in Ed Wood, poiché la performance dell'attore non rispecchiava completamente le sonorità di Welles.

100 anni fa nasceva Orson Welles: 10 tappe fondamentali nella carriera di un genio del cinema

Una foto di Maurice LaMarche

Classe 1958, LaMarche ha iniziato come comico prima di darsi al doppiaggio a tempo pieno. È noto sin dagli inizi della carriera come imitatore di Orson Welles, poiché tende a usare una frase del celebre cineasta per testare i microfoni durante le sessioni di doppiaggio. Welles è anche all'origine del più noto personaggio di tutta la carriera di LaMarche: il Prof (in inglese The Brain), uno dei protagonisti della serie animata Animaniacs, il cui reboot è attualmente disponibile su Hulu negli Stati Uniti. L'attore ha anche imitato il grande regista in un episodio de I Simpson, per l'esattezza uno speciale di Halloween che mette alla berlina il celeberrimo adattamento radiofonico de La guerra dei mondi che il pubblico scambiò per il resoconto di una vera invasione aliena.