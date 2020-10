Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: matrimonio in arrivo

Per Manila Nazzaro è arrivata la proposta di matrimonio di Lorenzo Amoruso: dopo la partecipazione a Temptation Island, dove sembrava che la loro storia fosse stata messa un po' in crisi, l'ex calciatore ha stupito la compagna regalandole l'anello nel giorno del suo compleanno. E la conferma è arrivata oggi a Verissimo.

Nell'edizione estiva di Temptation island Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati i concorrenti più amati dagli utenti che hanno commentato il programma sui social. Nonostante alcuni screzi, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma dicendo che il loro rapporto si era rafforzato. Manila Nazzaro aveva fatto capire che avrebbe voluto sposarsi, anche se Lorenzo sembrava fare orecchie da mercante. L'ex calciatore, molto innamorato dell'ex Miss Italia, ha deciso di capitolare e fare la proposta di matrimonio alla sua compagna con tanto di anello di diamanti che lei ha mostrato orgogliosamente su Instagram.

Manila attraverso il settimanale Gente ha rivelato ai suoi numerosi fan e follower come era andata la proposta: "Lorenzo mi ha regalato l'anello, un simbolo importante. Brilla come il nostro sguardo verso un futuro insieme. È la promessa di non lasciarci mai e di stare bene. Mi ha emozionato per come me l'ha dato esaudendo il desiderio che avevo espresso per il mio compleanno. 'Stupiscimi' gli avevo detto. È andato oltre ogni aspettativa".

Anche Lorenzo Amoruso parlando con il settimanale ha spiegato come ha deciso di darle l'anello: "Non volevo essere banale, porgendoglielo allo scandire della mezzanotte del suo compleanno. Cosi, una mattina, mentre lei stava stirando in salotto, ho deciso di sorprenderla come mi aveva chiesto. Sono andato in camera, ho preso la scatolina, l'ho raggiunta abbracciandole le spalle e le ho dato il solitario, lasciandola senza parole". L'ex calciatore ha parlato anche dei piani futuri: "Abbiamo fatto il preliminare per una casa tutta nostra da cui ripartire insieme da zero. Sarà spaziosa e avrà un piccolo spazio verde, cosi da portare anche il nostro cane Thor, che al momento vive nel mio giardino a Firenze, ed è anche per accudirlo che faccio avanti e indietro da Roma".

Manila è stata sposata per dodici anni con Francesco Cozza, anche lui ex calciatore, con cui condivide due figli Francesco Pio e Nicolas. Lei e Lorenzo stanno insieme da tre anni ma non convivono, Manila risiede a Roma, lui a Firenze.