GF Vip 6, Manila Nazzaro contro tre concorrenti: “hanno pianificato tutto”

Manila Nazzaro è convinta che tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 abbiano pianificato tutto prima di entrare. Chi sono? Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nei giorni scorsi si è parlato di Fabrizio Corona come regista delle dinamiche create dai tre gieffini.

L'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 6 si fa sempre più tesa, alcune maschere, come dice Alfonso Signorini, iniziano a cadere, e i rapporti tra i coinquilini ne risentono. Ieri Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l'ennesima discussione, l'influencer italo-americana ha sorpreso la Codegoni e il suo ex fidanzato che, a margine di una chiacchierata, hanno osato fare il suo nome e da lì ne è nata una discussione, come potete vedere in questa clip.

Chi non crede ai tre gieffini è Manila Nazzaro, la compagna dell'ex calciatore Lorenzo Amoruso è convinta che il trio si sia incontrato prima di entrare nella casa più spiata di Itala e insieme abbiano programmato una strategia che comprende i litigi tra l'imprenditore campano e la sua ex Soleil, nonché il presunto triangolo con Sophie Codegoni. "Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d'accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntate scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita solfa da un mese, basta, siamo stanchi", ha detto la Nazzaro, come riportato da Biccy.

Manila sottolinea come "il fuoco viene acceso sempre alla vigilia della diretta televisiva", riferendosi alla discussione avuta dai tre coinquilini. "Ho 22 anni di televisione alle spalle, un minimo ne capisco, a un certo punto il marcio lo vedo pure io che non vedo il marcio da nessuna parte - e poi ha aggiunto - tra di loro c'è un rapporto fuori che noi non conosciamo".

"Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?! Qui cercano le polemiche al GF? E allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre, o la cosa è creata ad arte da Sophie, o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d'accordo", ha concluso Manila Nazzaro.