Temptation Island, Lorenzo Amoruso racconta come lo ha lasciato Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono lasciati dopo circa due anni, la loro storia che aveva affascinato gli spettatori di Temptation island, è arrivata al capolinea lo scorso gennaio. Dopo qualche mese, la conduttrice ha pubblicizzato la sua relazione con Stefano Oradei, ex concorrente di Ballando con le Stelle e suo amico di lunga data. Ora Amoruso ha spiegato come sono oggi i rapporti con Manila e come è terminata la loro relazione.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno partecipato a Temptation island 2019, risultando una delle coppie più affiatate ed apprezzate del docureality. I due avevano programmato di iniziare a convivere in previsione di un futuro matrimonio, nel frattempo Manila aveva accettato l'invito di Alfonso Signorini e si era chiusa nella casa più spiata d'Italia durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manila: Una pietra tombale sulla nostra relazione

La rottura della coppia, che risale al gennaio 2023, fu anticipata da un'indiscrezione di Today che parlò di "Crisi insanabile", tra i due. Alcune settimane fa, in un'intervista al settimanale Confidenze, Manila parlò di relazione tossica tra lui e l'ex calciatore, affermando "Lorenzo ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto". La Nazzaro aveva accennato a Stefano Oradei definendolo un uomo "Con un'anima rara per educazione e dolcezza".

Lorenzo racconta come si è lasciato con Manila

Dopo aver ascoltato il punto di vista di Manila Nazzaro, è ora il momento di Lorenzo Amoruso di condividere la sua versione sulla fine della loro relazione. In un'intervista a Nuovo Tv, il dirigente sportivo ha rivelato che sta pian piano superando lo shock della separazione. "Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita".

L'ex calciatore del Bari e della Fiorentina ha spiegato di non vedere Manuela da un certo periodo di tempo e ha rivelato che l'ultima volta che si sono separati è avvenuto in modo repentino. "Non la vedo Da quando a metà aprile mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti".