Manila Nazzaro contro Lorenzo Amoruso a Verissimo: 'Mi ha umiliata ed offesa'

Manila Nazzaro oggi 7 ottobre si è accomodata nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha raccontato, tra l'altro, la fine della sua storia d'amore con Lorenzo Amoruso con cui aveva partecipato anche a Temptation Island. Durante la puntata di Verissimo Manila ha presentato anche Stefano Oradei, il ballerino grazie al quale ha ritrovato l'amore.

La relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è durata circa sei anni, rappresentando un capitolo significativo dopo la delusione derivante dalla fine del suo matrimonio con l'ex calciatore Francesco Cozza. L'unione con Cozza è durata dal 2005 al 2017, dal loro legame sono nati due figli: Nicolas e Francesco Pio.

Manila Nazzaro ha spiegato a Verissimo che pensava non fosse necessario parlare di alcune questioni, ma la vita le ha insegnato che le persone sono imprevedibili. Ha poi realizzato l'importanza di raccontare la verità, sia per il rispetto verso se stessa che per la famiglia che la ama. Inoltre, ha notato che spesso i figli hanno letto cose non veritiere, rendendo cruciale raccontare le cose come sono andate realmente.

L'ex Miss Italia ha affermato che il rapporto con l'ex calciatore è precipitato dopo l'uscita di Manila dal Grande Fratello Vip: "Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole della forza di quella frase detta nel reality show - ha spiegato Manila - ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal Grande Fratello Vip. Quando sono uscita non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, mi guardava in maniera differente, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Manila Nazzaro ha dichiarato che è stata lei a prendere la decisione di porre fine alla relazione. "La mia decisione di andare via non è stata presa velocemente, ma in sei mesi, da giugno a dicembre. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto e in particolare del libro che ho scritto. Ho ricevuto cattiverie sui social causate da lui che si è voluto vendicare di me. Gli insulti sono partiti per colpa sua, quando ha fatto una diretta in cui ha detto che l'avevo lasciato perché avevo un altro uomo da tempo, mentre io, come lui sa bene, ho iniziato a vedere Stefano a marzo 2023".

"Questa shitstorm ha dato il via a una serie di offese che hanno fatto soffrire i miei figli e i miei genitori. Mi hanno detto di tutto come anche 'cambi le mutande con la frequenza con cui cambi uomini"' ha spiegato Manila, visibilmente colpita dai ricordi di quei giorni molto duri.

Infine Manila ha sottolineato nuovamente che non ha mai tradito Lorenzo Amoruso. Ha spiegato che la ragione della separazione è stata causata da litigate intense, giudicate inaccettabili. L'ospite di Verissimo ha specificato che, nonostante non ci fosse violenza fisica, le parole sono state ferite profonde. "Ci vuole coraggio ad allontanarsi da una realtà che sembra, dall'esterno, un castello", ha concluso Manila Nazzaro.