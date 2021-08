Manifest 4: Netflix distribuirà l'ultima stagione della serie NBC

Come riportato da Deadline, Manifest 4, quarta e ultima stagione della serie targata NBC, sarà "salvata" e distribuita da Netflix. L'annuncio ufficiale è stato fatto proprio in corrispondenza dell'828 Day, celebrazione annuale del progetto che ruota attorno al mistero del volo 828.

Manifest 3: Melissa Roxburgh e Matt Long in una scena della serie

Bela Bajaria, responsabile dei prodotti seriali di Netflix, ha dichiarato a proposito di Manifest: "Fin dal suo debutto, questa serie è stata molto popolare. Il creatore della serie Jeff Rake e il suo team hanno dato vita a un mistero che è stato molto seguito dai nostri spettatori e che ha a che vedere con le seconde possibilità. Noi siamo molto felici di dire che questa quarta e ultima stagione in formato extra arriverà proprio su Netflix!". Il colosso del video on demand globale distribuirà in blocchi separati la quarta stagione di Manifest, composta da ben 20 episodi.

La serie racconta la misteriosa scomparsa di un volo di linea e la sua nuova apparizione ben 5 anni dopo il tragico evento. Il carattere decisamente singolare dell'accaduto risiede nel fatto che tutti i passeggeri non siano invecchiati di un solo minuto. Lo scorso giugno, NBC ha cancellato il progetto e Netflix ha rifiutato di farsi avanti per una quarta stagione. Adesso, però, la situazione è cambiata e anche Warner Bros. Television sta prendendo accordi con sceneggiatori e attori per dare vita a questa quarta stagione dello show.

A proposito di Manifest, Jeff Rake ha raccontato: "Qualche anno fa ho dato vita a questo volo fantastico nella mia mente. Mai pensavo che tutto quanto si sarebbe trasformato in un'attività quotidiana vera e propria. Nemmeno nella mia più scatenata fantasia avrei potuto preventivare tutto l'amore ricevuto da parte di attori, sceneggiatori, produttori e pubblico. Grazie a Netflix, grazie a Warner Bros. e, ovviamente, grazie ai fan!".

Manifest ha debuttato su NBC nel 2018 e, inizialmente, Jeff Rake aveva previsto uno sviluppo su sei stagioni. Il cast dello show annovera i nomi di Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor. Al momento, la quarta e ultima stagione non ha ancora una data di uscita.