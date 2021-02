Manhunter - Frammenti di un omicidio e Red Dragon: il titolo "mancato" del film

Manhunter - Frammenti di un omicidio doveva originariamente essere intitolato "Red Dragon", esattamente come il primo romanzo di Thomas Harris. Tuttavia, quando L'anno del dragone divenne un fallimento al botteghino, il produttore esecutivo Dino De Laurentiis decise di evitare un titolo con la parola "drago" al suo interno.

Anche se non è stato fino a quando Il silenzio degli innocenti è diventato un film di successo che i libri di Harris sono stati lanciati nella stratosfera della cultura pop, Red Dragon è diventato un libro piuttosto famoso molto velocemente. Il romanzo è stato pubblicato nell'ottobre 1981 ed è apparso nelle sale cinematografiche meno di cinque anni dopo.

Red Dragon, la storia del tentativo di Will Graham di catturare un serial killer noto come La fatina dei denti, attraverso l'aiuto del Dr. Hannibal Lecter, è stato adattato per il grande schermo ben tre volte. Stranamente tutti e tre gli adattamenti hanno dei meriti e nessuno spicca come l'evidente anello debole.

Il primo è stato Manhunter - Frammenti di un omicidio, diretto da Michael Mann, nel 1986, poi c'è Red Dragon, diretto da Brett Ratner, nel 2002, ed infine ritroviamo la storia nella terza stagione di Hannibal di Bryan Fuller nel 2015.