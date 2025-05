Il manga più drammatico di Shonen Jump è stato confermato come serie anime: ecco quando esce

Takopi's Original Sin, tratto dal manga di Taizan 5, debutterà il 28 giugno 2025 su Netflix e Prime Video. Diretto da Shinya Iino, l'anime racconta la storia di un alieno ingenuo e di una bambina profondamente sola. Solo sei episodi, ma con una carica emotiva devastante. Promette di essere una delle sorprese più intense dell'estate.

Takopi's Original Sin: un alieno gentile, un dolore umano

Quando Takopi atterra sulla Terra dal Pianeta della Felicità, porta con sé l'intenzione più pura e semplice: regalare sorrisi. Ma l'incontro con Shizuka Kuze, una bambina di nove anni ingabbiata in una vita fatta di silenzi, emarginazione e un affetto unico - il suo cane Chappy - lo trascina in una realtà che nemmeno i suoi gadget interplanetari possono comprendere davvero. Shizuka è vittima dei coetanei, di una famiglia assente, e di un dolore così profondo da spingerla oltre il limite dopo la perdita del suo unico conforto. È allora che Takopi, deciso a "fare bene", rompe ogni legge del tempo per provare a cambiare il corso degli eventi. Ma ogni tentativo, per quanto animato da buone intenzioni, si scontra con la complessità dei sentimenti umani, così intricati da risultare quasi alieni persino per un essere venuto da un altro mondo.

Takopi's Original Sin arriverà il 28 giugno 2025 su Netflix e Amazon Prime Video, con un episodio a settimana rilasciato nella notte di sabato. Adattamento dell'omonimo manga in due volumi di Taizan 5, già autore de I Peccati Mortali della Famiglia Ichinose, sarà diretto da Shinya Iino (Dr. Stone), animato dallo studio Enishiya e impreziosito da un cast tecnico d'eccezione: Yoshiaki Fujisawa alle musiche, Keita Nagahara al character design, Sagako Itakura alla direzione artistica e Yu Wakabayashi (Attack on Titan) alla fotografia.

L'opening, "Happy Lucky Chappy" di Ano, contrasta volutamente con le tinte drammatiche del racconto, mentre la ending "Glass no Sen" dei Tele ci guida verso una malinconia quasi ipnotica. Apparentemente tenero e colorato, Takopi's Original Sin è un anime che scava nelle ferite dell'infanzia con una delicatezza brutale. Un piccolo alieno, una piccola umana e una grande verità: a volte, per fare del bene, bisogna capire davvero cosa significhi essere umani.