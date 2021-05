I Maneskin ospiti a Che Tempo che fa, stasera su Rai3

I Maneskin saranno ospiti di Che tempo che fa, stasera su Rai3 in prima serata.

Reduce dal trionfo all'Eurovision Song Contest, la band romana tornerà nel salotto di Fabio Fazio -dove ritroverà, tra gli ospiti, anche Orietta Berti - a distanza di 3 mesi rispetto all'ultima ospitata.

L'Eurovision 2021 si è chiuso da poche ore in maniera trionfale per l'Italia: i Maneskin con la loro vittoria hanno infatti riportato il titolo nel nostro Paese dopo 31 anni (Toto Cutugno aveva vinto l'edizione 1990 con il brano Insieme: 1992).

Un trionfo destinato però a far parlare ancora per qualche tempo: su Damiano David, il frontman del gruppo, è piovuta via social l'accusa di aver sniffato cocaina in diretta TV.

Tutto è partito da un video di pochi secondo in cui si vede il cantante di Zitti e buoni chinarsi verso il tavolo con i pugni chiusi. Questo è bastato a qualcuno per formulare un'accusa che odora di incredibile, il solito tam tam social ha fatto il resto.

Mentre molti tabloid in giro per il mondo si affrettavano a riprendere la notizia (e qualcuno, come Paris Match, ne scriveva dando per certa la versione dei fatti che vedeva Damiano David colpevole), c'era addirittura chi richiedeva la squalifica dell'Italia dalla competizione e l'assegnazione della vittoria, d'ufficio, a Barbara Pravi, la concorrente francese seconda classificata.

In conferenza stampa è stato lo stesso frontman dei Maneskin a ribattere alle accuse, e certamente l'argomento non mancherà di ulteriori approfondimenti questa sera, nel corso della puntata di Che tempo che fa.