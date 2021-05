Eurovision 2021, Maneskin: Damiano David sniffa cocaina in tv? La sua risposta (VIDEO)

Damiano David dei Maneskin subito dopo la vittoria dell'Eurovision 2021 si è difeso dalle accuse di aver sniffato cocaina durante la finale: il frontman del gruppo ha risposto alla domanda di un giornalista dichiarando fermamente di non fare uso di droga e di essere disponibile a sottoporsi ad un test.

Ieri sera i Maneskin hanno trionfato all'Eurovision 2021 grazie al voto del pubblico europeo che gli ha regalato ben 318 punti, il più alto della serata, permettendogli di scalare la classifica fino alla vetta: il gruppo italiano era al quarto posto dopo le votazioni della giuria di qualità.

Subito dopo la proclamazione della vittoria di Zitti e buoni, i Maneskin hanno vinto anche il premio come miglior testo, sui social è diventato virale un video in cui sembra che Damiano stia sniffando cocaina. Le immagini mostrano il frontman del gruppo abbassare la testa sul tavolino e il batterista Ethan Torchio fare un gesto come a voler richiamare la sua attenzione per la presenza delle telecamere. A montare la polemica sono stati soprattutto i francesi, arrivati al secondo posto, che chiedevano la squalifica degli italiani e la vittoria della loro rappresentante, la cantante Barbara Pravi. Il magazine Open ha anche smontato le accuse nei confronti di Damiano, sostenendo che il viso del cantante era troppo distante dal tavolino per poter ipotizzare una cosa del genere. In effetti il secchio con i vini che è tra Damiano e la telecamera inganna l'occhio, ma il tavolino era molto più in basso.

I Maneskin, appena è iniziata la conferenza stampa con i giornalisti europei hanno voluto smorzare la polemica, Damiano David rispondendo ad una domanda ha chiarito che Thomas aveva rotto un bicchiere "io non uso droghe, ragazzi non era cocaina", ha detto con tono deciso il cantante romano. Poco dopo, nelle Instagram stories del profilo ufficiale della band, è arrivata una nuova ferma smentita del gruppo: "Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano, sul fatto che abbia usato delle droghe. Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la coca. A questo punto siamo pronti a un test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo così contenti della nostra vittoria all'Eurovision 2021. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. Il rock'n Roll non morirà mai. Vi amiamo".