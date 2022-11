I Maneskin ottengono una nomination ai Grammy 2023 nella categoria Miglior Nuovo Artista

I Maneskin hanno ottenuto una nomination ai Grammy nella categoria Miglior Nuovo Artista. L'annuncio è stato compiuto oggi dalla Recording Academy che, per la prima volta, ha inserito la band italiana tra i candidati ai prestigiosi premi musicali.

I Maneskin sono attualmente impegnati nelle date americane del loro Loud Kids Tour, ottenendo per ora un'ottima accoglienza e registrando, in più casi, il sold out. La cerimonia di consegna dell'edizione 2023 dei Grammy avverrà il 5 febbraio e sarà trasmessa live su CBS e Paramount+.

Nella categoria Miglior Artista i Maneskin sono in lizza insieme ad Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

La band è stata coinvolta nell'album che accompagna il film di Baz Luhrmann Elvis, nominato nella categoria Miglior Colonna Sonora per un film o serie tv.