Maneskin, Fabio Fazio a Che Tempo che fa “La polemica su di voi mi fa orrore” (Video)

I Maneskin sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa: il conduttore nel presentarli, riferendosi alla polemica dei francesi sul presunto uso di cocaina di Damiano David durante la finale di Eurovision 2021, ha detto senza mezzi termini: "ma fa orrore".

I Maneskin sono reduci dalla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, il primo posto del gruppo è stato accolto in maniera trionfale nel nostro Paese, nonostante i tentativi di sporcalo con le accuse al frontman Damiano David che, secondo strampalate teorie, avrebbe sniffato cocaina nella green room dell'Eurovision. Il gruppo romano è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 24 maggio, che potete rivedere anche su Raiplay. Il conduttore riferendosi alle suddette polemiche ha detto "Ho deciso che non voglio affrontare tutta la polemica su di voi, mi fa orrore, ma voglio esprimervi tutto il mio affetto". Fabio, affiancato da Luciana Littizzetto, ha continuato affermando "quello che hanno detto su di voi è una stupidaggine. A parte il fatto che vuol dire che non vi conoscono".

Fabio Fazio, a beneficio di coloro che non sapevano cosa fosse successo, ha spiegato "Damiano si è chinato per togliere i cocci di un bicchiere che si era rotto. A proposito chi di voi l'ha rotto?". Thomas Raggi, chitarrista del gruppo, ha ammesso di essere stato lui a rompere il bicchiere "sono un guastafeste" ha detto, mentre Damiano aggiungeva "è quello maldestro del gruppo". Fazio ha continuato nella ricostruzione della dinamica: "Ci sono le fotografie del bicchiere rotto per terra e qualche genio ha pensato che in eurovisione Damiano potesse sniffare. Cose da pazzi".

Nel pomeriggio di ieri l'EBU ha smentito l'uso di cocaina da parte di Damiano, avallando la ricostruzione fatta dalla band italiana. Fabio Fazio rivolgendosi ai Maneskin ha detto "non prendetevela, sarà una cosa che racconterete a Che tempo che fa tra 40 anni, quando verrete ospiti".

Damiano David e Victoria De Angelis hanno poi svelato le reazioni dei genitori dopo la vittoria. mentre il padre del frontman "si è arrabbiato perché ha detto che l'ho fatto piangere per la seconda volta in due mesi", il papà della bassista è stato doppiamente felice: "Mio padre era felicissimo perché aveva scommesso su di noi e ha vinto un sacco di soldi", ha rivelato Victoria.