Maneskin, Damiano e la maglietta Capricciosa: il significato e il retroscena

Damiano David dei Maneskin ha postato su Instagram una foto in cui indossa una maglietta attillata con su scritto Capricciosa: semplice voglia di pizza o messaggio in codice per i suoi fan?

Senza dubbio alcuno, i Maneskin sono la band del momento e Damiano David uno dei frontman italiani più riconoscibili degli ultimi tempi. Dopo aver trionfato alle ultime edizioni del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest, l'artista ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre indossa una maglietta attillata con su scritto Capricciosa.

Semplice voglia di pizza o una strizzata d'occhio in codice ai suoi fan più incalliti? A quanto pare, è proprio la seconda domanda a contenere in sé la soluzione dell'enigma. La maglietta indossata da Damiano David dei Maneskin, infatti, alluderebbe a un aneddoto particolare avvenuto molti anni fa e, più precisamente, ai tempi di X Factor. Tra i commenti su Instagram e Twitter moltissimi fan hanno dimostrato di aver colto il riferimento e di essere consapevoli dell'esistenza di una storia assai particolare.

Secondo quando riportano i fan nei commenti, la parola "Capricciosa" allude a un episodio avvenuto molti anni fa, durante una registrazione del talent X Factor, che per primo li ha fatti scoprire al grande pubblico. Durante un daily del programma, il gruppo prendeva bonariamente in giro un altro concorrente, Samuel Storm. Imitando la sua voce Damiano aveva detto: "Capricciosa doppio prosciutto senza carciofi" e, da quel momento, questa frase è un vero e proprio motto, molto popolare all'interno del fandom dei Måneskin. Scorrendo i commenti infatti in moltissimi citano questa frase nei commenti: che Damiano si sia divertito a giocare con i suoi fan più affezionati?

Recentemente i Maneskin hanno collaborato con Iggy Pop per I Wanna Be Your Slave, versione riadattata del singolo pubblicato lo scorso 18 giugno dalla band romana.