I Maneskin e Iggy Pop insieme per I Wanna Be Your Slave: la collaborazione è ufficiale

I Maneskin e Iggy Pop hanno svelato ufficialmente una collaborazione: la band romana pubblicherà la propria versione di I Wanna Be Your Slave insieme all'iguana del rock.

I Maneskin e Iggy Pop, a 24 ore di distanza dal video che aveva fatto sobbalzare i fan, hanno annunciato che incideranno insieme I Wanna Be Your Slave, il singolo che la band romana ha pubblicato lo scorso 18 giugno.

La release digitale delle nuova versione del brano è fissata per venerdì 6 agosto, contemporaneamente sarà pubblicato un vinile in edizione limitata che conterrà la versione del brano con Iggy Pop (lato A) e quella originale (lato B).

I Wanna Be Your Slave è contenuta nell'album Teatro d'Ira Vol.1, nella settimana della sua uscita il pezzo ha raggiunto la settima posizione della Official Singles Chart del Regno Unito, consacrando i Maneskin come prima band italiana a entrare nella top ten.

"È stato un onore lavorare con Iggy Pop" hanno commentato Victoria, Damiano, Ethan e Thomas. "Sentirlo cantare 'I Wanna Be Your Slave', sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme".