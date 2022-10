I Maneskin in versione Beastars in una creazione di Paru Itagaki, ecco il video

I Maneskin sono stati ritratti in versione Beastars grazie a Paru Itagaki, come dimostra un video condiviso dalla band.

Nel filmato si vede l'artista mentre indossa una testa da gallina e incontra la band mostrando l'opera che ha creato.

Il manga Beastars si è concluso nel 2020 e ha dato vita a un anime con al centro i personaggi che uniscono caratteristiche animali e umane. Nella storia il lupo Legoshi forma un inaspettato rapporto con il coniglio Haru e cerca di scoprire chi, tra i suoi compagni di classe, è colpevole di alcuni attacchi a persone innocenti.

I Maneskin hanno ora incontrato Paru Itagaki che ha lavorato spesso insieme al padre Keisuke per portare avanti i franchise che hanno creato.

Il profilo ufficiale del gruppo ha ora pubblicato il video dell'incontro avvenuto ad agosto nella città di Tokyo.

Beastars mostra un liceo in cui gli studenti sono divisi tra predatori e prede, rendendo difficile mantenere le amicizie. Chi tra di loro diventerà una Beastar, ovvero un eroe destinato a guidare nella società? Alla Cherrytone Academy, una notte, uno studente erbivoro viene brutalmente ucciso e i sospetti, immediatamente, diventano i carnivori. Il primo sospettato è il lupo Legoshi, ma sembra incapace di uccidere anche se la coniglietta Haru potrebbe far emergere la bestia che è in lui, o forse i sentimenti che prova per lei potrebbero essere molto diversi. L'ultima stagione dell'anime arriverà su Netflix nel 2024.