Mancino Naturale: Claudia Gerini e Massimo Ranieri nel trailer e poster del film, al cinema dal 31 marzo

Dopo il successo all'ultima edizione di Alice nella Città, sono stati svelati il trailer e il poster di Mancino Naturale, il dramedy firmato da Salvatore Allocca con Claudia Gerini, Francesco Colella, Massimo Ranieri, Alessio Perinelli e Katia Ricciarelli, che debutta nelle sale italiane dal 31 marzo distribuito da Adler Entertainment.

"Pur essendo incentrato su una storia e su argomenti drammatici - sottolinea la produzione - Mancino naturale è un film connotato da forti elementi umoristici, tipici della commedia romantica. Una mescolanza di dramma e commedia, che riflette la vita quotidiana di tutti i giorni".

Il film mette in luce, infatti, la determinazione di Isabella (Claudia Gerini), una madre sola ma disposta ad andare oltre alle sue possibilità pur di dare a suo figlio una chance nello spietato mondo del calcio professionistico. Dietro a questo sogno, però, c'è un conto aperto col passato che Isabella, proprio per il bene del figlio, sarà costretta a regolare.

"In Italia un bambino su cinque tra i 5 e i 16 anni gioca a calcio nel circuito della FIGC, sperando di diventare il nuovo Totti o Del Piero" - continua la produzione - a volte, ancor più che i ragazzi, sono i genitori i più accaniti persecutori dell'obiettivo, e pur animati dalle migliori intenzioni, capita che perdano di vista i limiti di intervento nelle vite dei figli o che cadano vittime di ciarlatani e approfittatori. Infatti, solo uno su 5mila riesce a sfondare, lasciando gli altri 4999 nell'anonimato. Il mondo del calcio giovanile diventa perciò una fabbrica di illusioni, costellato da personaggi la cui priorità non è sempre la tutela e la formazione dei bambini. Il film spazia tra temi umani e universali (relazioni familiari, amore, senso di colpa, redenzione) e temi più specifici come la passione per lo sport e le difficoltà economiche, mantenendo il nucleo di tutto nella relazione madre-figlio".

Il film, girato tra Roma, Latina e Vicenza, è sceneggiato dal regista con Emiliano Corapi, Massimo De Angelis e Simone Lenzi è prodotto da Daniele Esposito, Ruggero Agostinelli, Stella Rossa Savino, Samuel Chauvin per Emma Filmsrl e Promenades films sarls, in collaborazione con Rai Cinema.

Questa la sinossi di Mancino Naturale: La determinazione di una madre sola disposta ad andare oltre alle sue possibilità pur di dare a suo figlio una chance nello spietato mondo del calcio professionistico. Ma dietro a questo sogno c'è un conto aperto col passato che Isabella, proprio per il bene del figlio, sarà costretta a regolare.