Man in the dark: stasera su Rai4 il film diretto da Fede Álvarez e prodotto da Sam Raimi

Man in the dark, thriller del 2016, è il film in onda stasera su Rai4 alle 21:20, diretto da Fede Álvarez e prodotto da Sam Raimi.

Man in the Dark: Stephen Lang in una scena del film

Un terzetto di giovani ladri si intrufola nella casa di un uomo rimasto cieco in seguito a un incidente e in possesso di una grande fortuna in denaro. Quello che i tre "topi d'appartamento" non sanno è che la vittima designata è un ex militare dell'esercito, addestrato alla difesa personale e per nulla disposto a farsi derubare.

Con un impianto "home invasion" che ribalta la prospettiva sugli eventi, Man in the Dark si è distinto tra le recenti produzioni appartenenti al filone per la grande abilità nella gestione della tensione.

Subito dopo l'arrivo nelle sale, sono stati gli stessi Raimi e Álvarez a dichiarare di essere al lavoro sul sequel, già definito dal produttore una delle idee più geniali che avesse mai sentito.

Le riprese di Man in the dark 2 sarebbero terminate nell'ottobre dello scorso anno ma non si conosce ancora una data di uscita, al cinema o in streaming.