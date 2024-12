Mamma ho perso l'aereo: per il regista di Nosferatu è "un capolavoro"

Robert Eggers ha diretto solo film vietati ai minori, ma ha rivelato che uno dei suoi preferiti è un classico per tutta la famiglia. E, come molti fan, è un film che guarda almeno una volta all'anno, probabilmente durante le vacanze di Natale.

Il regista ha condiviso i suoi pensieri sull'iconico film del 1990 Mamma, ho perso l'aereo. Il film è stato diretto da Chris Columbus, che è stato anche produttore del nuovo film di Eggers, Nosferatu. Il regista ha sottolineato che Columbus è stato il suo "mentore" fin dal suo primo film, ma il suo apprezzamento per il lavoro del regista risale proprio a Mamma, ho perso l'aereo, che ha definito un "capolavoro", sottolineando quanto sia un suo grande fan.

"Lo guardo almeno una volta all'anno", ha detto Eggers parlando di Mamma, ho perso l'aereo. "Chris Columbus è stato un mentore per me fin dai tempi di The Witch. Sembra strano, lo so, ma è incredibile, è stato il principale produttore di Nosferatu ed è stato un grande sostenitore. Penso che sia stato un dono avere uno dei maestri della narrazione di Hollywood sul set ogni singolo giorno".

Daniel Stern interpreta Marv in Mamma, ho perso l'aereo

Da Mamma ho perso l'aereo a Nosferatu

Eggers ha anche raccontato come Columbus sia stato molto coinvolto nel processo creativo di Nosferatu, fino ad assicurarsi che gli storyboard riflettessero accuratamente i momenti principali della sceneggiatura. Si trattava di suggerimenti dati per aiutare Eggers a "realizzare il miglior film con la massima chiarezza possibile". Eggers ha aggiunto: "Non avrei potuto avere una collaborazione migliore e più stimolante con un produttore di quella che ho avuto con Chris Columbus".

Macaulay Culkin si rifiuta di fare la "faccia" di Kevin per i fan di Mamma, ho perso l'aereo

Tornando a Mamma, ho perso l'aereo, Eggers ha continuato: "Penso anche che sia un capolavoro. È un film senza tempo. È fotografato in modo impeccabile, a differenza di molti altri film di questo genere. È anche un film davvero ben fatto".

Un classico delle feste per tutta la famiglia

Scritto da John Hughes e diretto da Columbus, Mamma, ho perso l'aereo ha come protagonista Macaulay Culkin nei panni di un bambino di otto anni che rimane a casa da solo la vigilia di Natale, dove respinge due ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) utilizzando una serie di trappole creative e fatte in casa. Nel cast anche John Heard, Catherine O'Hara, Devin Ratray, Kieran Culkin, John Candy e Roberts Blossom. Il film ha generato diversi sequel, anche se Culkin è tornato solo per il successivo, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York del 1992, anch'esso scritto da Hughes e diretto da Columbus.