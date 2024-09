Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin al timone di un tour negli Stati Uniti

Macaulay Culkin si prepara ad intraprendere un tour per celebrare Mamma, ho perso l'aereo, il film che l'ha reso famoso in tutto il mondo. L'attore presenterà Home Alone: A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, un tour negli Stati Uniti.

Un viaggio negli USA per celebrare il suo iconico film natalizio del 1990. Il tour includerà una proiezione speciale del film, insieme ad un'intervista moderata e ad una sessione di Q&A con il pubblico. Un sogno che si avvera per tutti i fan del film.

Il tour di Kevin

Carson Daly ha dato la notizia durante il programma Today, raccontando agli spettatori che Macaulay Culkin ripercorrerà le sue esperienze sul set e i ricordi del periodo delle riprese, oltre a parlare di tutti gli aspetti del film.

Roberts Blossom e Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Il tour di Mamma, ho perso l'aereo inizierà a Buffalo il 30 novembre, con tappe successive in Kentucky, Indiana, Wisconsin, Ohio, New Jersey, Illinois, Massachusetts e altri stati. Ecco la sinossi del tour:"Rivivi le scene iconiche e i momenti toccanti di Mamma, ho perso l'aereo sul grande schermo, per poi immergerti nelle storie dietro le quinte, e nelle curiosità raccontate dallo stesso Macaulay Culkin. Ascolta le sue esperienze sul set, i suoi ricordi preferiti delle riprese e il suo parere sul perché questo film sia diventato un classico natalizio così amato".

"Che tu sia un fan accanito" prosegue la descrizione "o semplicemente ami lo spirito delle feste, questo evento promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutti". Mamma, ho perso l'aereo è diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes. Nel film recitano Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern e John Heard. Culkin ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per il suo ruolo di Kevin McCallister.

L'attore riprese il personaggio nel sequel del 1992, sempre diretto da Chris Columbus, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.