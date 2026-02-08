Mamma, ho perso l’aereo: archiviata l’accusa di favoreggiamento della prostituzione contro Daniel Stern

È stata archiviata l'accusa di favoreggiamento della prostituzione a Daniel Stern, star di Mamma, ho perso l'aereo. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, l'Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Ventura ha ritirato l'accusa.

Stern era stato accusato di aver preso parte o di aver accettato di prendere parte ad attività di prostituzione in seguito ad un episodio avvenuto a dicembre. Un rappresentante dell'ufficio del procuratore ha spiegato il motivo dell'archiviazione con il corretto svolgimento della procedura.

Il motivo dell'archiviazione delle accuse a Daniel Stern

"L'imputato ha fatto ciò che era tenuto a fare" ha dichiarato il rappresentante della procura "Ha completato il corso di educazione previsto e ha ottenuto l'archiviazione. Questa è la nostra procedura standard per i reati di prostituzione alla prima contestazione".

Primo piano di Daniel Stern in Mamma, ho perso l'aereo

L'avvocato di Stern, Blair Ber, ha commentato con queste parole la chiusura del caso riguardante il suo assistito: "Il caso è stato archiviato con pregiudizio, come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio, e siamo molto soddisfatti".

L'accusa di favoreggiamento della prostituzione a Daniel Stern

L'attore di Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York sarebbe stato fermato a dicembre in un motel a Camarillo, in California, e sarebbe stato multato e poi lasciato andare.

Daniel Stern aveva interpretato il maldestro ladro Marv Merchants nel dittico natalizio di Chris Columbus, e oggi si è allontanato da Hollywood per dedicarsi alla scultura e all'agricoltura nel suo ranch in California. Avrebbe dovuto interpretare un personaggio nella serie Do You Want Kids? con Rachel Bloom e Rory Scovel ma dopo l'incriminazione il suo ruolo è stato riassegnato.

Tra i suoi lavori più recenti spiccano For All Mankind e Schrill. In passato, è stato la voce narrante della serie Blue Jeans, mentre al cinema ha recitato al fianco di Billy Crystal nelle commedie Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche, e Scappo dalla città 2 - Ritorno a Curly's Gold, partecipando anche al film A cena con gli amici di Barry Levinson e Hannah e le sue sorelle di Woody Allen.