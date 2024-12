Mamma, ho perso l'aereo: Chris Columbus svela il lavoro dei genitori di Kevin

Chris Columbus, regista del cult natalizio, ha rivelato quale lavoro hanno i genitori di Kevin nel film Mamma, ho perso l'aereo.

Durante il nuovo episodio del podcast di The Hollywood Reporter intitolato Awards Chatter, il regista ha voluto porre fine alle tante ipotesi condivise online nel corso degli anni.

Le risposte del regista sui genitori di Kevin

Da molti anni gli spettatori si chiedono che professione possono avere i genitori del protagonista interpretato da Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo per potersi permettere una residenza così lussuosa nella città di Chicago.

Il film che mostra il giovanissimo Kevin rimanere da solo nella propria casa dopo che i genitori si sono 'dimenticati' di lui durante il caos della partenza per le vacanze natalizie, è diventato uno dei grandi classici delle feste e ogni anno molti spettatori notano dettagli nuovi o curiosi.

La madre di Kevin in aeroporto

Chris Columbus ha ora spiegato: "All'epoca ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che lavori avevano". Il filmmaker ha dichiarato che Kate McCallister, interpretata da Catherine O'Hara, era una stilista di successo, come si poteva capire dalla presenza di manichini nel seminterrato della casa di famiglia.

Un mistero irrisolto

Chris, invece, non ha saputo confermare il lavoro di Peter, il padre interpretato da John Heard: "Il padre potrebbe, in base all'esperienza personale di John Hughes, lavorare nel mondo della pubblicità, ma non mi ricordo cosa faceva".

Columbus ha però escluso alcune teorie dei fan che sostengono il padre fosse un truffatore e avesse qualche legame con Harry e Marv, i ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern: "Non era nel crimine organizzato, anche se all'epoca c'era molta criminalità nella città di Chicago".