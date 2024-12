Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin voleva comprare la casa per trasformarla in un parco dei divertimenti

Macaulay Culkin aveva in mente una pazza idea che riguardava Mamma, ho perso l'aereo, il film di Chris Columbus che l'ha reso famoso in tutto il mondo. L'attore ed ex bimbo prodigio di Hollywood voleva acquistare la casa dei McCallister.

Qualche mese fa, l'abitazione era stata messa in vendita e Culkin aveva considerato di acquistarla. L'obiettivo non era farne una mega trappola per ladri come il suo personaggio nel film.

L'idea di Mac

"Mi era venuta una mezza idea di comprarla, giusto per divertimento" ha confessato Macaulay Culkin al Rosemont Theater dell'Illinois, durante la proiezione del film nel tour negli USA che la star sta compiendo in queste settimane.

L'obiettivo era farla diventare una casa dei divertimenti del cinema, in cui le persone avrebbero potuto scendere le scale con lo slittino, proprio come Kevin in una scena del film. Il proposito si è arenato per un motivo preciso:"Ho dei figli, sono impegnato".

Cambio di prospettiva

Macaulay Culkin ha raccontato di vedere il film in maniera diversa da quando è diventato padre perché guarda il film con i suoi figli e loro non hanno idea di chi sia la persona che hanno accanto.

La casa dei McCallister in Mamma, ho perso l'aereo si trova in un ricco quartiere residenziale della periferia di Chicago, Winnetka, ed è stata messa in vendita alla cifra di 5,25 milioni di dollari. L'immobile è stato venduto a giugno, dopo essere rimasto sul mercato soltanto una settimana. Da tempo è diventato un luogo in cui turisti e fan del film si recano durante i viaggi.