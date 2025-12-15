Mamma, ho perso l'aereo, Chris Columbus: "Il franchise rovinato dai sequel"

Il regista dei primi due lungometraggi ha criticato pesantemente i successivi seguiti che hanno minato la bellezza della saga.

Il regista di Mamma, ho perso l'aereo Chris Columbus, sostiene che il franchise sia stato completamente rovinato dai sequel dei primi due film con Macaulay Culkin, da lui stesso diretti agli inizi degli anni '90.

Dopo il successo clamoroso dei primi due capitoli, la saga è proseguita con diverse altre avventure sulla falsariga dei film precedenti ma senza riscuotere il medesimo successo dei lungometraggi con il personaggio di Kevin McCallister.

Chris Columbus critica i sequel di Mamma, ho perso l'aereo

Intervistato da The Hollywood Reporter, Chris Columbus ha attaccato i seguiti del franchise: "[La saga] È stata ripresa con sequel davvero pessimi. Mi dispiace insultare qualcuno, ma l'hanno completamente fottuta".

Primo piano di Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Il regista prosegue: "È iniziato con Mamma, ho preso il morbillo e poi da lì è stato un continuo declino; Mamma, ho preso il morbillo è più o meno il migliore del mucchio dei film brutti" ha concluso.

Mamma, ho perso l'aereo dal successo al declino

Chris Columbus ha diretto Mamma, ho perso l'aereo, uscito nel 1990, e il sequel Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York nel 1992, entrambi interpretati da Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister.

Successivamente, il franchise è proseguito senza il cast dei primi due film e nemmeno Chris Columbus: nel 1997 con Mamma, ho preso il morbillo diretto da Raja Gosnell, montatore dei primi due film, nel 2002 con Mamma, ho allagato la casa, uscito in tv e poi in DVD, e Mamma, ho visto un fantasma, uscito direttamente in tv nel 2012.

Nel 2022 è stato distribuito su Disney+ il sesto capitolo intitolato come l'originale, Mamma, ho perso l'aereo, con il ritorno di Devin Ratray nel ruolo di Buzz McCallister, fratello di Kevin nei primi due film. Poche settimane fa, Macaulay Culkin ha dichiarato di aver maturato un'idea concreta per tornare in un sequel e recitare di nuovo nei panni di un adulto Kevin McCallister, a distanza di trentacinque anni dall'uscita del primo film.