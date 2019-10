Malignant: svelata la data di uscita del nuovo horror di James Wan

James Wan tornerà alla regia con Malignant e l'horror thriller ha ora una data di uscita nelle sale americane: il 14 agosto 2020.

Il progetto, inizialmente intitolato Silvercup, ha come protagonisti Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie e Ingrid Bisu.

Per ora gli eventi che verranno raccontati sul grande schermo non sono stati svelati, tuttavia Malignant dovrebbe riportare il regista James Wan, dopo Fast & Furious e Aquaman, alle prese con atmosfere horror e thriller, sullo stile di Insidious.

Il lungometraggio si scontrerà nelle sale con Escape Room 2, il thriller Nobody che avrà come star l'attore Bob Odenkirk e il progetto della Disney intitolato The One and Only Ivan.