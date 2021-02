Malcolm & Marie: una psicoterapeuta analizza il loro rapporto di coppia e i problemi

Per promuovere e spiegare Malcolm & Marie, il canale YouTube di Netflix UK & Ireland ha dato la parola a una psicoterapeuta che ha offerto un'analisi delle tematiche affrontate nel film. In modo particolare, la professionista si è soffermata su cinque argomenti da cui è partita per analizzare il rapporto di coppia e gli errori che si commettono quotidianamente.

Per riportare le parole della psicoterapeuta, Malcolm & Marie inizia con una coppia che torna in casa dopo la premiere cinematografica dell'ultimo film da regista di Malcolm. Mentre lui è contento a causa della reazione del pubblico in sala, la stessa cosa non si può dire relativamente a Marie, che è stranamente silenziosa e sembra riflettere su qualcosa. La ragazza, però, tende a rimanere silenziosa e ad evitare la conversazione con Malcolm che, allora, diventa aggressivo e alza la voce con lei per spingerla a parlare e a rivelare il motivo che la rende turbata.

Malcolm & Marie: John David Washington e Zendaya Coleman in un momento romantico

Malcolm vorrebbe parlare del problema per evitare di andare a dormire nonostante ci sia palesemente qualcosa che non sta andando per il verso giusto. A differenza dell'uomo, invece, Marie preferirebbe andare a letto e conversare con lui l'indomani. A detta della psicoterapeuta, il suo gesto delinea la maturità della donna che, piuttosto che conversare con il proprio compagno inebriato dai fumi dell'alcool, preferisce andare a dormire con un problema piuttosto che risolverlo in malo modo. La ragazza, tuttavia, non andrà a letto come aveva inizialmente detto e darà inizio a quello che, metaforicamente, può essere considerato alla stregua di un incontro di pugilato.

Marie, allora, rivela al suo compagno di essersi arrabbiata perché Malcolm non l'ha citata nel discorso di ringraziamento. Per fare in modo che il malcontento rientri basterebbe che Malcolm si scusasse ma la sua scarsa convinzione innervosisce ulteriormente la sua compagna. Chiedere scusa fa molto bene a una relazione anche durante una lite a patto che le scuse siano autentiche e realmente sentite.

Malcolm & Marie: Zendaya con John David Washington in una scena

Nel caso in cui una dinamica del genere non avvenga, potrebbe avere inizio uno scontro senza vincitori nè vinti. Il rischio, in casi del genere, è che la conversazione si trasformi in una modalità attraverso cui demolire il partner sfruttando le sue debolezze. Per questo motivo, sarebbe sempre necessario essere onesti ed evitare di giungere a conclusioni affrettate e pericolose per una coppia. L'unico antidoto possibile contro la separazione, quindi, è evitare il litigio? Non proprio. A detta della psicoterapeuta, è necessario ricordare che la persona con cui abbiamo scelto di vivere è quella di cui dovremmo prenderci sempre cura. Litigare è un'attività che fa bene alla coppia perché consente di essere onesti e rappresenta il momento in cui la verità viene a galla. Da non sottovalutare è il fatto che il litigio sano riesce spesso a unire ulteriormente i membri di una coppia.