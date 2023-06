Maisie Williams, la star del Trono di Spade avvistata in Italia

Maisie Williams, la Arya Stark de Il Trono di Spade, è in territorio italiano, più precisamente a Vasto, cittadina dell'Abruzzo in provincia di Chieti. Ma cosa ci fa l'attrice da queste parti? A quanto pare, è andata a un matrimonio.

A riportarlo è il sito Zonalocale, che ha spiegato le dinamiche del soggiorno di Maisie Williams in terra abruzzese.

L'attrice - che oltre alla popolarissima serie HBO può annoverare tra i suoi progetti lavorativi anche titoli come Doctor Who e The New Mutants - ha infatti presenziato alle nozze di Ottavia D'Annunzio e Brody Wilton. Ottavia, figlia di Michele D'annunzio, ex-dirigente del Comune di Vasto, insegna lingue in Inghilterra, alla Beechen Cliff School di Bath.

I due si sono sposati nel pomeriggio del 31 maggio alla Cattedrale di San Giuseppe, nel centro storico della città, e tra gli invitati c'era anche l'interprete di Arya Stark, come si può vedere nella foto diffusa sempre da Zonalocale.

Maisie Williams a Vasto

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri agli sposi, e augurare a Maisie una buona permanenza nel nostro paese.