Maisie Williams de Il Trono di Spade svela i suoi anime preferiti

Maisie Williams adora il mondo degli anime giapponesi. La Arya Stark de Il Trono di Spade non solo fa ormai parte del cast di doppiatori di gen:LOCK, la serie animata di Rooster Teeth da un anno, ma è anche una che guarda tantissimi cartoni giapponesi a casa.

A dirlo non sono solo i suoi capelli, che passano con estrema disinvoltura attraverso tutte le sfumature di rosa, ma è stato anche il regista di gen: LOCK, che in un'intervista con ComicBook, a chi chiedeva se Maisie Williams avesse avuto difficoltà a calarsi nel ruolo, ha risposto: "Non ci è voluto molto lavoro come si può pensare! Michael B. Jordan è cresciuto con Gundam Wing, Maisie adora One-Punch Man, che ovviamente non è un mecha, ma con il tempo si sta sintonizzando su certe estetiche anime a noi più care. Ha capito immediatamente qual è il nostro scopo con ogni scena".

Non è la prima volta che si parla dell'amore della Williams per gli anime: tempo fa l'aveva rivelato lei stessa in un'intervista con IGN. A iniziarla all'universo dei cartoni giapponesi è stata un'amica, e con Saitama - il protagonista di One-Punch Man - è stato amore a prima vista, tanto che l'attrice ha concluso anche in quell'occasione: "Io adoro letteralmente One-Punch Man!". Per chi volesse sentirsi Maisie Williams per un giorno: One-Punch Man, che è arrivato alla sua seconda stagione in versione anime, è visibile in italiano sulla piattaforma VVVVID.