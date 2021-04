Mainstream: Andrew Garfield nel nuovo trailer del film di Gia Coppola

Mainstream è il film diretto da Gia Coppola che ha come star Andrew Garfield e Maya Hawke, di cui è stato condiviso un nuovo trailer prima del debutto nelle sale americane e sul circuito di video on demand previsto per il 7 maggio.

Il filmato inedito si concentra sui video condivisi dal personaggio interpretato da Garfield e sulla reazione ottenuta online dai contenuti, situazione che stravolge la vita dei giovani protagonisti.

Mainstream è stato presentato nel mese di settembre 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia e il film racconta la storia di Link (Andrew Garfield), un giovane che sembra non avere alcuno scopo nella vita fino a quando incontra Frankie (Maya Hawke), una cameriera che ama l'arte e sta facendo i conti con la morte del padre e un mondo narcisista e dipendente dai social media. Frankie si imbatte in Link e un video che lo mostra in azione diventa virale, convincendo la ragazza che sia una buona idea trasformarlo in una star del web insieme al suo collega e amico Jake (Nat Wolff), ritrovandosi però a fare i conti con la fama e i progetti di un manager senza scrupoli (Jason Schwartzman).

Gia Coppola ha descritto il progetto, ispirato al film A Face in the Crowd diretto da Elia Kazan, come una storia d'amore sull'essere innamorati con qualcuno che non ama se stesso, ambientata nel mondo contemporaneo.