Mainstream: Andrew Garfield e Maya Hawke nella prima foto del film

Mainstream: una foto del film di Gia Coppola

Mainstream segna il ritorno alla regia di Gia Coppola e online è apparsa la prima foto del progetto con protagonisti Andrew Garfield e Maya Hawke che verrà presentato nella sezione Orizzonti a Venezia 2020.

Il film verrà presentato in anteprima mondiale il 5 settembre, riportando così la regista al festival italiano dopo l'ottima accoglienza riservata nel 2013 a Palo Alto.

Mainstream racconterà la storia di Frankie, interpretata da Maya Hawke, che lavora come barista in un comedy club e che sta affrontando il lutto dopo la morte del padre, oltre a essersi persa in un mondo all'insegna del narcisismo. Frankie ha degli "incontri cosmici" con uno sconosciuto chiamato Link (Andrew Garfield) e viene ispirata a caricare dei discorsi anti-mainstream in rete. Le sue parole diventano virali e trasformano Frankie, Link e Jake (Nat Wolff), un amico della ragazza, in star della rete. La loro fama attrae però l'attenzione di una persona animata da intenzioni negative (Jason Schwartzman). Frankie e Link, inoltre, iniziano una storia d'amore che diventa molto complicata dopo la loro fama.

Gia Coppola ha descritto il progetto, ispirato al film A Face in the Crowd diretto da Elia Kazan, come una storia d'amore sull'essere innamorati con qualcuno che non ama se stesso, ambientata nel mondo contemporaneo. Il produttore Fred Berger ha aggiunto: "Sarà un racconto in grado di suscitare dibattiti. Fa riflettere gli spettatori sul modo in cui ci relazioniamo con altre persone e con i social media, sulle reazioni agli incentivi che ci vengono inviati in modo subliminale tutto il giorno". Berger ha inoltre aggiunto che Andrew Garfield verrà mostrato in un modo totalmente inedito nella sua carriera.