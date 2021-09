Maid: Margaret Qualley e Andie MacDowell nel trailer italiano della serie Netflix

Il trailer italiano di Maid, serie in arrivo su Netflix dal 1 ottobre, fornisce nuovi dettagli sul personaggio di Margaret Qualley, madre single in cerca di una casa e di un lavoro.

Nuovi dettagli sulla trama di Maid, serie Netflix che riunisce Margaret Qualley alla celebre madre Andie MacDowell, sono contenuti nel trailer italiano dello show che anticipa l'uscita del 1 ottobre. Nel video la protagonista racconta la sua storia mentre si rivolge ai servizi sociali perché si ritrova sola con una figlia e senza fissa dimora dopo che i suoi piani di frequentare il college e diventare una scrittrice si sono infranti di fronte al suo status di madre single e alle violenze del partner.

Maid, adattamento del memoir di Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive, è stata scritta da Molly Smith Metzler. Al centro della storia troviamo Alex (Margaret Qualley), una madre single che inizia a lavorare pulendo case e facendo lavori quotidiani per sbarcare il lunario mentre combatte povertà, assenza di un tetto sulla testa e burocrazia. Maid, raccontata dal punto di vista della protagonista, è una storia di coraggio e povertà in America.

A interpretare la madre, bipolare non dichiarata, della protagonista c'è la vera madre di Margaret Qualley, Andie MacDowell. Nel cast anche Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Rylea Nevaeh Whittet, Raymond Ablack, BJ Harrison, Xavier de Guzman, Aimee Carrero e Toby Levins.

Molly Smith Metzler è produttrice esecutiva e showrunner della serie tv prodotta da John Wells ed Erin Jontow con John Wells Prods., insieme a Margot Robbie, Tom Ackerley e Brett Hedblom e alla loro LuckyChap Entertainment.