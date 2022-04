Britney Spears: "Drew Barrymore e Kate Hudson sono le due persone più belle che abbia mai visto"

Britney Spears ha recentemente elogiato Drew Barrymore e Kate Hudson per il loro aspetto fisico: la cantante di "Piece of Me" ha scelto Instagram per parlare delle due attrici definendole, in una lunga didascalia alla quale ha aggiunto anche una foto di entrambe, come "le due persone più belle che abbia mai visto".

"Ho incontrato migliaia di celebrità nel settore... ma devo dire che le due persone che mi hanno sempre lasciata letteralmente senza parole sono @katehudson e @drewbarrymore", ha scritto la Spears mercoledì. "Sono di gran lunga le due persone più belle che abbia mai visto in vita mia!!! Dico davvero, è così scioccante!!!"

La cantante in seguito ha anche ricordato di aver avuto un primo incontro piuttosto imbarazzante con la Hudson: "Ho dovuto aprire la mia stupida bocca quando ho incontrato Kate e proprio non ce l'ho fatta, così sono scappata subito via e con Drew... beh, con lei sono diventata muta!!!".

Britney Spears ha concluso il suo post con le seguenti parole: "Dico queste cose perché onestamente è strano che sui social le aspettative siano così folli, tutti devono essere perfetti! Sto condividendo questo mio pensiero perché tutti noi sembriamo alienarci sempre di più dietro i nostri telefoni e computer".