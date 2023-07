Mai fidarsi di mia figlia: trama e cast del film in onda stasera su Rai2

Stasera su Rai2 alle 21:20, per il ciclo Nel segno del giallo, va in onda Mai fidarsi di mia figlia: ecco trama e cast del film.

Per il ciclo "Nel segno del giallo", stasera, sabato 29 luglio, su Rai2 alle 21:20 appuntamento con il film Mai fidarsi di mia figlia, diretto nel 2019 da Ian Niles e in onda sul secondo canale RAI in prima visione. Sarà possibile seguire il TV movie anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea oppure on demand per i successivi 7 giorni.

Mai fidarsi di mia figlia: la trama

Katie, Greg, Lauren e Tommy formano una famiglia perfetta e felice. Greg è un chirurgo stimato dalla comunità, Katie una psicoterapeuta, i due figli Tommy e Lauren sono adolescenti. Greg ha però un'altra figlia, Samantha, nata dal precedente matrimonio finito male, che non ha mai potuto frequentare. Dopo la morte della madre in un tragico incendio la ragazza si unisce alla nuova famiglia del padre. Greg spera così di far nascere un bel rapporto con la figlia maggiore. E tutto sembra andare a gonfie vele nelle prime settimane ma, col passare del tempo, Katie comincia a notare qualcosa di strano. La sua esperienza da psichiatra le dice che in Samantha c'è qualcosa di sinistro.

La donna è la prima a capire che la ragazza nutre verso tutti loro un profondo rancore. Quello di Katie si rivela più di un sospetto: Samantha è arrivata nella loro vita perfetta per distruggerla.

