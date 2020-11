Mahershala Ali si è rifiutato di girare scene di sesso per via della sua religione

Mahershala Ali ha parlato della sua scelta di non girare scene di sesso nei film, tra cui Il curioso caso di Benjamin Button, come forma di rispetto per la sua religione.

Durante un'intervista rilasciata a Common, Mahershala Ali ha parlato di come nel corso degli anni si sia rifiutato di girare scene di sesso per via della sua religione, ricordando anche il momento in cui chiese a David Fincher di non andare oltre al bacio in una scena de Il curioso caso di Benjamin Button.

Oscar 2017: Mahershala Ali con il premio Oscar

Mahershala Ali è sicuramente uno degli attori più in ascesa nel panorama cinematografico internazionale. La sua carriera, iniziata meno di venti anni fa, è in costante crescita, così come cresce anche l'apprezzamento che pubblico e critica nutrono nei suoi confronti. Questa settimana, Ali è intervenuto in un episodio del podcast Mind Power Mixtape di Common ed ha parlato della sua vita privata e professionale. Ad esempio, in riferimento al ruolo di Tizzy Weathers ne Il curioso caso di Benjamin Button, ha rivelato il motivo per cui si è rifiutato di girare una scena di sesso con l'attrice Taraji P. Henson. Innanzitutto, l'attore ha spiegato che si trattava di una richiesta che aveva fatto prima di accettare la parte.

"Così il mio vecchio agente mi ha chiamato e mi ha detto 'Mahershala, hai ottenuto la parte'", ha ricordato l'attore, aggiungendo: "A quel punto ho detto 'C'è solo una cosa... quella scena di sesso in cui si baciano... ecco, se c'è una scena di sesso, io non posso farlo'". Il motivo di tale presa di posizione è riconducibile alla sua religione. Ali infatti è un musulmano Ahmadi e quella volta disse al suo agente: "Non faccio sesso simulato".

True Detective: un primo piano di Mahershala Ali nell'episodio Hunters in the Dark

Il regista David Fincher ha rispettato la sua richiesta, con il risultato che, in una scena, l'attore ed Henson si baciano soltanto. "Non era chiaro se Fincher volesse che ci fosse un po' di sesso", ha continuato Ali. "Ma io a quel tempo, 15 anni fa, ero ancora tipo 'Ok, posso arrivare solo fino a questo punto', per rispettare un po' di più la mia religione".

Ricordiamo che Mahershala Ali è stato il primo attore musulmano ad ottenere un Oscar per il suo ruolo in Moonlight, nel 2017. Due anni dopo, è diventato il primo attore nero a vincere due Academy Awards nella stessa categoria (miglior attore non protagonista) grazie al film Green Book. Per la sua interpretazione di Don Shirley al fianco di Viggo Mortenensen, Ali ha anche portato a casa un Golden Globe.