Blade, Mahershala Ali non vuole più parlare del reboot Marvel: "Lasciatemene fuori"

L'attore è da anni collegato al reboot dei Marvel Studios ma in tutto questo tempo non si è riusciti a far partire la prioduzione

Mahershala Ali non vuole assolutamente più parlare dello sviluppo di Blade. Durante la sua partecipazione al programma "Off the Cuff" di Vogue insieme ai colleghi di Jurassic World - La Rinascita, Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, Ali ha evitato la domanda quando Bailey gli ha chiesto in quanti film Marvel hanno recitato entrambi.

"Lasciamene fuori", ha scherzato Ali. "È una domanda solo per Scarlett". "Beh, ce n'è uno per cui siamo tutti molto eccitati", ha risposto Bailey, riferendosi proprio al reboot di Blade di cui Ali è stato ingaggiato anni fa come attore protagonista e che è stato ripetutamente rimandato.

Sebbene l'adattamento del fumetto sul cacciatore di vampiri sia rimasto nel limbo della produzione negli ultimi sei anni, Ali ha recentemente dichiarato a Variety di essere pronto a ricoprire il ruolo principale: "Chiamate la Marvel", ha detto Ali all'anteprima newyorkese di Jurassic World - La Rinascita, aggiungendo: "Io sono pronto. Fate sapere alla Marvel che sono pronto".

La travagliata lavorazione del reboot di Blade e il legame con I Peccatori

True Detective: Mahershala Ali nell'episodio The Final Country

Annunciato per la prima volta nel 2019, il film ha visto avvicendarsi diversi attori e registi, con la Marvel che non è mai riuscita a far decollare il film. Nonostante i continui problemi, l'amministratore delegato Kevin Feige aveva dichiarato al D23 Brazil 2024 che il colosso dei fumetti rimaneva "impegnato" a riportare Blade sul grande schermo.

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un momento del film

"Amiamo il personaggio. Ci piace l'interpretazione di Mahershala", aveva detto Feige. "E state tranquilli: ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, o stiamo ancora cercando di capire come si inserisce nel nostro programma, lo facciamo sapere al pubblico. Siete tutti aggiornati su ciò che sta accadendo. Ma posso dirvi che il personaggio arriverà davvero nel MCU".

Recentemente è stato rivelato che ne I Peccatori di Ryan Coogler sono stati inseriti dei costumi originariamente destinati a Blade, ma rimasti inutilizzati dopo che la produzione Marvel si è arenata: "Ruth Carter stava lavorando al film di Blade che poi non è stato girato", ha spiegato il produttore Sev Ohanian. "A un certo punto quel film doveva essere ambientato nella stessa epoca de I Peccatori. Le è capitato di avere un magazzino pieno di abiti d'epoca e ha pensato: 'Ehi, dobbiamo girare questo film domani'. E la Marvel è stata così generosa e gentile da permetterci di acquistarli a prezzo pieno".