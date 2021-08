Magic: The Gathering, Brandon Routh nel cast della serie animata

Magic: The Gathering, il popolare gioco di carte che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo da oltre 30 anni, diventerà una serie animata prodotta per Netflix, in arrivo nel 2022, e il primo membro del cast è Brandon Routh.

L'attore darà voce a Gideon, personaggio che descrive come una persona forte che lotta sempre per la giustizia in un simpatico video condiviso online.

Netflix ha accompagnato l'annuncio da un filmato in cui viene mostrato il look del personaggio e dal messaggio in cui Brandon Routh esprime il suo grande entusiasmo nell'entrare a far parte del team che porterà in vita Magic: The Gathering, essendo un grandissimo fan del mondo incredibile creato dal gioco.

Lo show sarà ambientato nell'universo fatto di persone dotate di poteri magici, luoghi e oggetti incredibili. Magic: The Gathering può contare su circa 38 milioni di fan che giocano in 11 lingue diverse e 70 nazioni.

Gideon Jura, nel gioco, era un planeswalker che usava il mana bianco e che mette al primo posto la lealtà e l'onore. Il personaggio è particolarmente abile nel campo della tattica e ha il potere dell'invulnerabilità, lottando per difendere gli innocenti. Il guerriero-mago è inoltre uno dei fondatori dei Guardiani.

Lo sviluppo della serie animata, dopo l'addio dei fratelli Russo, è stato affidato a Jeff Kline. Il team di autori sarà ora composto da Steve Melching, Audu Paden, Izzy Medrano, Nicole Dubuc, Russell Sommer, Dan Frey, e Taneka Stotts.