Magic: The Gathering, i fratelli Russo abbandonano la serie animata Netflix

I fratelli Russo hanno abbandonato la serie animata ispirata a Magic: the Gathering, che verrà realizzata per Netflix.

A sostituirli alla guida del progetto sarà Jeff Kline, già nel team di Transformers: Prime, anche in quel caso show destinato alla famosa piattaforma di streaming.

Joe e Anthony Russo e agli altri autori inizialmente coinvolti nell'adattamento di Magic: The Gathering sembra abbiano detto addio alla serie già da tempo in modo amichevole.

I vertici di Netflix hanno però deciso di procedere ugualmente con la produzione, coinvolgendo Kline. Il team di autori sarà ora composto da Steve Melching, Audu Paden, Izzy Medrano, Nicole Dubuc, Russell Sommer, Dan Frey, e Taneka Stotts.

Jeff Kline ha dichiarato: "Sono grato nei confronti dei Russo per avermi portato nel mondo di Magic: the Gathering, per essere specifico durante una cena in uno dei loro ristoranti preferiti di Cleveland. Magic è una di quelle rari proprietà intellettuali con una mitologia talmente estesa che scegliere rappresenta metà della battaglia. Ogni singola persona che sta lavorando a questa serie sa quanto sia amato questo universo e prova l'entusiasmo e la tremenda pressione causati dal tradurre la storia di Magic per un altro mezzo".

Netflix e Wizards of the Coast hanno aggiunto: "Anche se i fratelli Russo non fanno più parte della serie animata, la loro passione per il gioco unita alla prospettiva creativa iniziale e all'input dato ci hanno aiutati a dare forma al progetto arrivando a un punto che crediamo che i fan del gioco e quelli nuovi apprezzeranno, scoprendo quello che milioni di appassionati di tutto il mondo sanno da oltre 25 anni".